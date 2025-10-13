DE
FR
Abonnieren
Mick Schumacher probiert den High-Tech-Simulator von Honda aus
0:25
Vor seinem IndyCar-Test:Mick Schumacher probiert den High-Tech-Simulator von Honda aus

Der 13. Oktober und zwei grosse Namen
Peter Sauber feiert – Mick Schumacher träumt

Montag, der 13. Oktober. Der frühere Teambesitzer Peter Sauber wird 82 Jahre alt. Sein Lebenswerk wird am 7. Dezember in Abu Dhabi nach 33 Saisons und über 615 Rennen namensmässig aus der Formel 1 verschwinden.
Publiziert: vor 47 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Peter Sauber feiert am 13. Oktober seinen 82. Geburtstag.
Foto: Lukas Gorys

Darum gehts

  • Mick Schumacher testet Indycar-Auto in Indianapolis trotz Expertenwarnung
  • Schumacher strebt Formel-1-Comeback an, Cockpits sind jedoch besetzt
  • In 43 Grand Prix für Haas erzielte Mick Schumacher 12 Punkte
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Die grosse Blick-Familie wünscht dem Schweizer des Jahres 2005 (in der Kategorie Wirtschaft, für den Verkauf des Teams an BMW) alles Gute. Diesmal ist das 1993 gestartete Abenteuer vorbei: Audi wird Sauber nicht mehr im Teamnamen aufleben lassen. Die Deutschen vertrauen nur noch auf den Standort Hinwil und Umgebung.

Experten warnen Mick

Montag, der 13. Oktober. Im fernen Indianapolis versucht Mick Schumacher (26) das Unmögliche: Er macht den ersten Test in einem Indycar-Auto von Bobby Rahal.

Viele Experten, darunter sein TV-Onkel Ralf Schumacher, schütteln darüber nur den Kopf: Ausgerechnet auf der gefährlichsten Rennstrecke der Welt soll das neue Abenteuer des Weltmeister-Sohns beginnen. Normal testet man einen Indycar-Boliden nicht zuerst auf einem Ovalkurs. Und aus Amerika schaffte es bisher kaum einer nach Europa.

Mehr zur Formel 1
Ferrari-Chef Vasseur: «Wir sind alle frustriert!»
Red Bull rückt auf die Pelle
Ferrari-Chef Vasseur: «Wir sind alle frustriert!»
Antonelli, Bortoleto, Hadjar – wer wird zuerst Weltmeister?
Formel-1-Inside
Grosse Umfrage von Blick
Antonelli, Bortoleto, Hadjar – wer ist 2025 der beste Rookie?
10. WM-Titel von Boxenfunk-Chaos gestört
Bei McLaren brodelt es
10. WM-Titel von Boxenfunk-Chaos gestört

Auf keiner Wunschliste

«Mein Ziel bleibt ein Comeback in der Formel 1», sagt Schumi in jedem Interview. Ob er selbst daran glaubt? Denn dort sind nach drei Jahren die Cockpits alle besetzt. Und die neue Jugend aus der Formel 2 drängt nach oben.

Die zwei Haas-Jahre (43 GP, 12 Punkte) brachten den Namen Schumacher auf keine Wunschliste, auch wenn ihn Mercedes als Testfahrer engagierte. Mick flüchtete in die Langstrecken-WM zu Alpine, wo er beim letzten Rennen in Fuji einen Albtraum erlebte: Das Team vom Schwestern-Auto holte den Sieg, Schumis Mannschaft landete auf Rang 14.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen