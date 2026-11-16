Bahrain und Riad attackiert – WM-Finale in Las Vegas?

Platzt das Dreier-Finale Las Vegas, Katar, Abu Dhabi innerhalb von drei Sonntagen doch noch? Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe, die Warnungen steigen. Aber auch der Respekt und die Angst?

Darum gehts Nach Las Vegas sind Katar und Abu Dhabi gefährdet

Iran und Huthi griffen Ziele nahe Bahrain und Riad an

FIA hält fest, obwohl 100 Mio. Dollar im Risiko stehen

Roger Benoit Formel-1-Experte

Mercedes und Ferrari haben es ihren Mitarbeitern freigelassen, ob sie nach Katar oder Abu Dhabi fliegen wollen. Man kann nur hoffen, dass in einem solchen Fall für die Betroffenen keine negativen Folgen entstehen.

Augen zu und durch?

Vor einer Woche haben die FIA (mit dem arabischen Präsidenten Mohammed bin Sulayem) und die US-Besitzer von Liberty Media der Formel 1 für Katar und Abu Dhabi grünes Licht gegeben. Mit klaren Weisungen der Veranstalter, was im Notfall passieren müsste (im Blick).

Fünf Kilometer von der Rennstrecke

Über das Wochenende hat sich die Lage aber wieder verschärft. Iran griff mit Drohnen einen Stützpunkt der Amerikaner an. In Riffa, kaum fünf Kilometer von der Rennstrecke.

Das Rennen in Bahrain wurde mit Saudi-Arabien im April abgesagt. Bahrain schleppte dann seine ganze Infrastruktur, Menschen und Pokale im Oktober nach Kuala Lumpur – und fuhr auf fremder Strecke seinen GP Bahrain!

Riad mehrmals attackiert

Saudi-Arabien wurde nicht nachgeholt – und dort ist jetzt wieder der Teufel los. Die Huthi-Rebellen griffen mit Raketen und Drohnen die Hauptstadt Riad erneut an verschiedenen Orten an. Die Saudis sollen alle Angriffe abgewehrt haben.

Egal, die beiden letzten WM-Orte sind in fast unmittelbarer Nähe der beiden Kriegsschauplätze. Es ist in diesen Tagen weder der FIA noch den GP-Machern angenehm, die aktuelle Situation im Nahen Osten schönzureden.

US-Absage für Katar im Fussball

Interessant, dass ausgerechnet Amerika die Teilnahme an der U17-Fussball-WM aus Sicherheitsgründen abgesagt hat. Das Turnier beginnt am Donnerstag und endet am 13. Dezember.

Die Formel 1 hofft jetzt einfach, dass nicht wieder neue Meldungen über Kriegsattacken nach draussen dringen. Sonst muss der Zirkus auf die über 100 Millionen Dollar Antrittsgelder der Veranstalter in Katar und Abu Dhabi verzichten. Und so wäre das nächtliche GP-Chaos in Las Vegas mit eisigen Temperaturen am Sonntag um 5 Uhr MEZ (live im Ticker auf Blick) das Finale. Nach 21 von 24 Rennen.