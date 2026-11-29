George Russell bekundet beim zweitletzten Rennen der Saison viel Pech – und wird trotzdem Zweiter. Hinter den Dominatoren von Mercedes bahnen sich für den GP von Abu Dhabi spannende Duelle an.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Willkommen Kimi Antonelli (20) im exklusivsten Formel-1-Klub. Als fünftes Mitglied nach Schumacher, Vettel, Hamilton und Verstappen schrieb sich der Italiener in Katar mit seinem zehnten Saisonsieg ins goldene Buch der Formel 1 ein. Nicht viele Götter schaffen es in den Olymp. Aber Antonelli reisst momentan im Mercedes die Grenzen nieder, überwindet alle Hindernisse – und diesmal profitierte er sogar etwas vom Pech seines Teamkollegen George Russell (28).

«Wieder so ein Ding auf meiner schwarzen Liste», stöhnte der Brite, der nach dem Boxenhalt bei der kurzen VSC-Phase (Virtueller Safety Car) seine Führung gegenüber Antonelli auf acht Sekunden ausbaute.

Spannendes Fundstück in Mercedes-Garage

Kimi musste beim gemeinsamen Reifenstopp etwas warten. Wie hellwach Antonelli im Rennen ist, zeigte sein Funkspruch während des Zweikampfes: «Passt beim nächsten Stopp auf, George hat vorne ein Problem!»

Der Brite glaubte beim «Defekt» lange an den Reifen oder an die Aufhängung. Aber es waren mehrere Styropor-Teile, die Russell überfahren hatte und die sich unter dem Auto festklebten. Bei den Inspektionen nach dem Rennen zeigt sich, dass Russell nicht nur Styropor aufgegabelt hat. In der Mercedes-Garage finden die Mechaniker ein Autoteil eines Kontrahenten; von welchem Team es stammt, lässt sich nicht eruieren.

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Geben ist heiliger als Nehmen

Innerhalb von zwölf Runden machte Antonelli bis zum zweiten Gummiwechsel den Acht-Sekunden-Rückstand wett. Und weil Russell wegen der nicht ganz gelungenen Säuberung unter dem Mercedes mehr als zehn Sekunden verlor, fuhr Kimi in seinem 46. Rennen einem ungefährdeten Sieg entgegen.

Kurz vor dem Ende fragte der Italiener schüchtern: «Soll ich George den Platz zurückgeben?» Die Antwort von Chef Toto Wolff kam sofort: «Nein, wir ändern bei einem Sieg die Reihenfolge nicht!»

Im Ziel lag der wieder einmal völlig frustrierte Russell als Zweiter gerade noch 1,5 Sekunden vor Piastri im McLaren. Aber 31,4 Sekunden hinter Antonelli. Den grössten Vorsprung hatte 2026 in Barcelona Sieger Hamilton im Ferrari herausgefahren – 19,5 Sekunden vor Russell. Bei Antonelli streikte im Kampf um den Sieg plötzlich die Batterie – Aus.

Heisser Kampf um WM-Platz drei

Während Kimi sein Ziel in Doha erreichte, scheiterte Verstappen (Red Bull) am 10. Podestplatz in Serie. Dem Holländer fehlten nur 1,2 Sekunden auf das Treppchen. Teamkollege Hadjar wurde nur Achter. Und deshalb hat jetzt McLaren mit 456:456 zum WM-Dritten Red Bull aufgeschlossen.

Verstappen: «Dass ich jetzt Vizeweltmeister bin, ist mir egal. Aber in Abu Dhabi müssen wir in der Team-WM vor McLaren sein.» Platz zwei gehört seit Mexiko dem Ferrari-Team. Dieses gab am Ende auch in Katar erneut ein schlechtes Bild ab.

Leclerc lässt den Anstand vermissen

Weil Leclerc kurz vor Schluss im «Kampf» um Platz sechs wieder näher an Hamilton heranfuhr, kam aus dem Funk eine klare Stallorder: «Positionen halten!»

Dies regte den unbeherrschten Leclerc so auf, dass er Lewis fast in die Kiste fuhr oder sich mehrmals neben ihm zeigte. Und wenige Meter nach dem Zielstrich überholte er Hamilton! Ein absolutes No-Go in Sachen Fairness.

Leclerc müsste in Abu Dhabi gewinnen und Hamilton nicht besser als Siebter werden, damit Charles ihn in der WM noch abfangen kann.