Wieder Elfter – Bortoletos neunter Nuller in Serie

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Brasilianer konnte nach seinem neunten Nuller in Serie nur hoffen, dass die FIA einen Zwischenfall von Liam Lawson (9.) und Pierre Gasly (10.) für einen Piloten Stunden später mit einer Sekunden-Strafe bewertete. Es blieb bei der Hoffnung.

Hülkenberg krachte in Bearman

Und für Nico Hülkenberg blieb nur der 16. und vorletzte Rang. Bis zum ersten Reifenstopp hatte er auf dem Medium-Gummi lange um WM-Punkte mitgefightet. Nach dem stehenden Neustart fuhr er Oliver Bearman ins Heck, fiel zurück und wurde mit einer Zehn-Sekunden-Strafe gebüsst.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Kampf um den 7. WM-Platz herrscht zwischen Haas-Ferrari und Audi Stillstand – weiter 30:23 für das US-Team.

Wer wird WM-Siebter?

Und bei Haas werden Schlagzeilen geschrieben. Ocon wurde für eine zu heisse Reifen-Diskussion am Freitag vom GP Mexiko ausgeschlossen und durch den Ersatzfahrer Ryo Hirakawa ersetzt. Ende Saison muss der Franzose sowieso gehen.

Im Rennen blieb Haas punktelos: Hirakawa kam als 13. kaum auf Touren. Und Bearman musste nach der Hülkenberg-Kollision die Segel streichen. Voll im Kampf um den letzten WM-Punkt.

Alles nur Pech und Fehler?

Die Sache scheint klar: Wenn GP-Einsteiger Audi sein Pech oder die Fehler nicht über Bord werfen kann, wird man den Traum von diesem schnellen 7. WM-Rang und rund 15 Millionen Dollar mehr Preisgeld bald vergessen können.