Freediverin Vera Giampietro stellt einen Weltrekord auf. Sie erreichte 50 Meter Tiefe ohne Flossen in der Kategorie CNF Freshwater. Der Rekordversuch fand nach intensiver Vorbereitung in Mexiko statt.

1/5 Vera Giampietro stellt für die Schweiz einen Weltrekord auf. Foto: Julien Borde

Nele Bachmann Redaktionelle Mitarbeiterin Sport

Vera Giampietro, die Tessinerin mit über 29 Schweizerrekorden im Freediving, hat es tatsächlich geschafft: Sie hat den Weltrekord gebrochen. Sie tauchte am 5. Juni auf 50 Meter Tiefe in der Kategorie CNF Freshwater (Constant Weight, No Fins), also ohne Flossen.

Der Rekord wurde von der Organisation CMAS erfasst. Neben dieser Organisation gibt es noch die AIDA, die ebenfalls Apnoetauchrekorde erfasst. Der dortige Rekord sind 84 Meter Tiefe, welche jedoch im Salzwasser erreicht wurden.

Die Extremsportlerin Giampietro bereitete sich vor ihrem Rekordversuch zwei Monate in Ägypten vor und reiste dann nach Mexiko, wo der Weltrekordversuch stattfand. Sie tauchte in einem Cenote, also einem natürlichen Frischwasserloch. Mit ihrem Weltrekord will sie Aufmerksamkeit generieren, um auf die Probleme der Weltmeere aufmerksam zu machen.