1/5 So jubeln Weltmeister. Noè Ponti kann sich dank seines Weltrekords zu ihnen zählen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Noè Ponti dominiert im Schwimmen mit Weltrekorden und Goldmedaillen

50 Meter Delfin wird 2028 erstmals olympische Disziplin

Ponti gewann drei Goldmedaillen bei der Kurzbahn-WM im Dezember Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nele Bachmann Redaktionelle Mitarbeiterin Sport

Für den Schweizer Schwimmstar Noè Ponti (23) könnte es im Moment nicht besser laufen. Drei Goldmedaillen hat er im Dezember an der Kurzbahn WM in Budapest gewonnen. In zwei dieser drei Disziplinen stellte er sogar neue Weltrekorde auf. Auch an den Schweizermeisterschaften gibt es keinen, der ihm das Wasser reichen kann. Sogar in Disziplinen, die sonst nicht seine Spezialität sind, stellt er Rekorde auf.

Doch was bedeutet eine nationale Bestmarke, wenn man schon zwei Weltrekorde aufgestellt hat? «Es ist immer schön, einen Schweizer Rekord zu schwimmen. Ausserdem ist es meine persönliche Bestleistung, und ich habe den Europarekord nur knapp verpasst», meint Ponti. «Aber es ist natürlich nicht das gleiche Gefühl wie bei einem Weltrekord.»

Pontis Weltrekordstrecke wird olympisch

Nach so vielen Spitzenzeiten gibt es nicht viele Medaillen, die dem Ausnahmetalent noch fehlen. Und mindestens eine davon rückt gerade in Reichweite. Pontis Paradedisziplin, die 50 Meter Delfin, in der er den aktuellen Weltrekord hält, wird 2028 an den Olympischen Spielen in Los Angeles erstmals eine offizielle olympische Disziplin sein.

Den Weltrekord holte er zwar auf der Kurzbahn, und olympische Wettkämpfe finden grundsätzlich im grossen Becken statt, doch Ponti ist dennoch zuversichtlich: «Ich freue mich sehr! Auf der Kurzbahn halte ich den Weltrekord, und auch auf der Langbahn bin ich dieses Jahr schon sehr schnell geschwommen. Es ist eine Chance mehr für mich, eine Medaille zu gewinnen. Ich werde also zwei oder drei Rennen in LA schwimmen, bei denen ich gute Chancen habe.»

Ob sich Ponti dann endlich auch mit einer goldenen Olympiamedaille belohnen kann, wird sich zeigen. Die Chancen haben sich mit der Aufnahme der neuen Disziplin ins Programm sicherlich erhöht. Doch eine goldene Olympiamedaille ist nicht das einzige Edelmetall, das Ponti noch fehlt. An der Langbahn-WM konnte er bis jetzt noch gar keine Medaille gewinnen.

«The sky is the limit»

Doch diese Saison scheint ihn kaum etwas aufhalten zu können. «The sky is the limit», sagt der Kurzbahn-Weltmeister dazu. «Bis jetzt ist meine Saison sehr, sehr gut gelaufen, und ich möchte natürlich eine Medaille mit nach Hause bringen.» Ob er diesen Sommer seinen Medaillensatz vervollständigen kann, wird sich Anfang Juli an den Schwimmweltmeisterschaften in Singapur zeigen.