Noè Ponti stellte am zweiten Tag der Vereinsmeisterschaften in Uster einen neuen Schweizer Rekord über 100 m Crawl auf. Der Tessiner verbesserte die Bestmarke auf 46,49 Sekunden und schlug die alte Zeit von Roman Mityukov um 0,81 Sekunden.

Ponti jagt die nächsten Rekorde. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auch am zweiten Tag der Vereinsmeisterschaften in Uster stellte Noè Ponti (23) einen Schweizer Rekord auf. In 46,49 verbesserte der Tessiner über 100 m Crawl im kleinen Becken die bisherige Bestmarke von Roman Mityukov gleich um 0,81 Sekunden.

Der Genfer seinerseits schwamm am Sonntag ebenfalls zu einem nationalen Rekord. Über 200 m Rücken unterbot der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Paris in 1:50,95 Minuten seine eigene Bestmarke um eine halbe Sekunde.

Schon am Samstag waren Ponti (über 200 m Delfin) und Gaia Rasmussen (über 200 m Rücken) in Uster Schweizer Rekorde über die Kurzbahn gelungen.