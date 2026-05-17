Hört man sich die 16 Torsongs an, ist alles dabei, was das Musikherz begehrt. Die einen, wie die Österreicher mit ihrem «Zillertaler Hochzeitsmarsch» oder die Slowenen mit «Golici», mögen es volkstümlich. Andere, wie die Tschechen mit «Hoja Hou», bevorzugen härtere Töne.
Selten sind die Torsongs taufrisch. Die USA haben beispielsweise «Free Bird» von der heimischen Rockband Lynyrd Skynyrd aus dem Jahr 1973 ausgepackt. Kanada jubelt mit einer 2024 neu abgemischten Version von «Blow At High Dough» von der kanadischen Rockband The Tragically Hip, das im Original 1989 entstand. Und Grossbritannien liegt sich zu «One Step Beyond» der englischen Ska-Band Madness aus dem Jahr 1979 in den Armen.
Deutsche bedienen sich bei Fussballern
Es gibt auch Nationen wie Schweden, Norwegen oder Lettland, die ihren eigenen Hockeysong haben. Deutschland hat sich derweil bei den Fussballern bedient, wo Peter Schillings «Major Tom (Völlig losgelöst)» aus dem Jahr 1982 eine Wiedergeburt erlebte, als er an der EM 2024 zum offiziellen DFB-Torsong erkoren wurde und dadurch sogar nochmals die Charts stürmte.
Mit dem Schweizer Torsong war der Beziehungsstatus dieses Jahr kompliziert. Es sollte ursprünglich eine aufgemotzte, von Patrick Fischer neu eingesprochene Version von «Richi», dem Hit der Stubete Gäng, sein. Doch dieser war dann nach der Entlassung von Fischer als Nati-Trainer nicht mehr brauchbar.
Die dritte Medaille mit «Richi»?
Aber kurz zuvor hatte auch die Stubete Gäng ein Gate, nachdem sich die SRF-Auswandererfamilie Schönbächler beschwert hatte, dass ihre Geschichte ohne Einwilligung im Song ausgeschlachtet wurde. Die Stubete Gang nahm anschliessend eine neue Version auf. Bei Swiss Ice Hockey entschied man sich schliesslich, gänzlich auf den Text zu verzichten und auf den melodischen Refrain von «Richi» zu setzen. Mit «Richi» stürmte die Nati in den beiden letzten Jahren jeweils zu WM-Silber.
Dänemark
Kim Larsen: Vi er dem
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Deutschland
Peter Schilling: Major Tom (Völlig losgelöst)
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Finnland
VilleGalle: Peto on irti (Vain elämää kausi 4)
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Grossbritannien
Madness: One Step Beyond
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Italien
Cochi & Renato: E, la vita la vita (DJ Art remix 2k19)
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Kanada
The Tragically Hip: Blow At High Dough (2024 Remastered)
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Lettland
Marhils, Dons, Maktupãvels, Fomins, Kaukulis un Čakste: Par Latviju (Hokeja dziesma)
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Norwegen
Landslaget: Heia Norge!
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Schweden
De Vet Du: Mållåten (Tre Kronor)
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Schweiz
Stubete Gäng: Richi
3:25
Premiere bei Blick:Höre hier die neue Version von «Richi»!
Slowakei
Ščamba: A ja taká dzivočka
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Slowenien
Avseniki: Na Golici
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Tschechien
Walda Gang: Hoja Hou
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Ungarn
Republic: Repül a bálna
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USA
Lynyrd Skynyrd: Free Bird
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