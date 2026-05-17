Die Nati hatte ein Torsong-Chaos – bis eine Lösung gefunden wurde. Doch wie klingen eigentlich die Torsongs der anderen 15 Teilnehmer an der WM in der Schweiz? Blick präsentiert den Hockey-ESC.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Hört man sich die 16 Torsongs an, ist alles dabei, was das Musikherz begehrt. Die einen, wie die Österreicher mit ihrem «Zillertaler Hochzeitsmarsch» oder die Slowenen mit «Golici», mögen es volkstümlich. Andere, wie die Tschechen mit «Hoja Hou», bevorzugen härtere Töne.

Selten sind die Torsongs taufrisch. Die USA haben beispielsweise «Free Bird» von der heimischen Rockband Lynyrd Skynyrd aus dem Jahr 1973 ausgepackt. Kanada jubelt mit einer 2024 neu abgemischten Version von «Blow At High Dough» von der kanadischen Rockband The Tragically Hip, das im Original 1989 entstand. Und Grossbritannien liegt sich zu «One Step Beyond» der englischen Ska-Band Madness aus dem Jahr 1979 in den Armen.

Deutsche bedienen sich bei Fussballern

Es gibt auch Nationen wie Schweden, Norwegen oder Lettland, die ihren eigenen Hockeysong haben. Deutschland hat sich derweil bei den Fussballern bedient, wo Peter Schillings «Major Tom (Völlig losgelöst)» aus dem Jahr 1982 eine Wiedergeburt erlebte, als er an der EM 2024 zum offiziellen DFB-Torsong erkoren wurde und dadurch sogar nochmals die Charts stürmte.

Mit dem Schweizer Torsong war der Beziehungsstatus dieses Jahr kompliziert. Es sollte ursprünglich eine aufgemotzte, von Patrick Fischer neu eingesprochene Version von «Richi», dem Hit der Stubete Gäng, sein. Doch dieser war dann nach der Entlassung von Fischer als Nati-Trainer nicht mehr brauchbar.

Die dritte Medaille mit «Richi»?

Aber kurz zuvor hatte auch die Stubete Gäng ein Gate, nachdem sich die SRF-Auswandererfamilie Schönbächler beschwert hatte, dass ihre Geschichte ohne Einwilligung im Song ausgeschlachtet wurde. Die Stubete Gang nahm anschliessend eine neue Version auf. Bei Swiss Ice Hockey entschied man sich schliesslich, gänzlich auf den Text zu verzichten und auf den melodischen Refrain von «Richi» zu setzen. Mit «Richi» stürmte die Nati in den beiden letzten Jahren jeweils zu WM-Silber.

Dänemark

Kim Larsen: Vi er dem



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Deutschland

Peter Schilling: Major Tom (Völlig losgelöst)

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Finnland

VilleGalle: Peto on irti (Vain elämää kausi 4)

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Grossbritannien

Madness: One Step Beyond

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Italien

Cochi & Renato: E, la vita la vita (DJ Art remix 2k19)

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Kanada

The Tragically Hip: Blow At High Dough (2024 Remastered)

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Lettland

Marhils, Dons, Maktupãvels, Fomins, Kaukulis un Čakste: Par Latviju (Hokeja dziesma)

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Norwegen

Landslaget: Heia Norge!

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Österreich

Zillertaler Schürzenjäger: Zillertaler Hochzeitsmarsch

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Schweden

De Vet Du: Mållåten (Tre Kronor)

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Schweiz

Stubete Gäng: Richi

3:25 Premiere bei Blick: Höre hier die neue Version von «Richi»!

Slowakei

Ščamba: A ja taká dzivočka

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Slowenien

Avseniki: Na Golici

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Tschechien

Walda Gang: Hoja Hou

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Ungarn

Republic: Repül a bálna

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USA

Lynyrd Skynyrd: Free Bird

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