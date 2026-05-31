Die Nati hat uns an der Heim-WM schon viele emotionale Momente geschenkt. Dazu gehört auch der Einblick in die Kabine, wenn die Starting Six vorgestellt wird. Nun ist die Frage: Welcher Promi übernimmt diese Aufgabe vor dem Final?

Blick Sportdesk

Was haben Tennisikone Roger Federer, Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber und Ex-Nati-Coach Ralph Krueger gemeinsam? Sie haben in dieser Woche der Eishockey-Nati einen Besuch in der Kabine abgestattet. Dabei kam ihnen nicht nur die Ehre zuteil, die Starting Six – also die Startaufstellung – zu verlesen, sondern sie haben der Nati auch fürs anstehende WM-Spiel so richtig eingeheizt. Und das mit Erfolg. Jede Partie haben die Schweizer danach gewonnen – nun stehen sie zum dritten Mal in Serie im WM-Final. Klappts endlich mit dem Titelgewinn?

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Nicht nur diese Frage beschäftigt die Hockey-Schweiz am Sonntag. Sondern auch: Wer macht am Abend Roman Josi, Leonardo Genoni und Co. so richtig heiss auf den Final, damit der Gold-Traum in Erfüllung geht?

Schon vor dem Halbfinal gegen Norwegen hat Blick seiner Community diese Frage gestellt. Von den über 26'000 Abstimmenden haben 31 Prozent Nati-Legende Andres Ambühl auf Platz 1 gewählt. Er hat vergangenes Jahr nach dem verlorenen WM-Final seine Karriere beendet. Recht hatte die Blick-Community damit aber nicht. Zwar war Ambühl am Samstag in der Swiss Life Arena – allerdings in anderer Funktion. Er hat den Schweizer Halbfinal mit der Kuhglocke eingeläutet. Und der Nati auch so Glück gebracht.

0:52 Maestro verrät Starting Six: Federer macht die Nati aufs Schweden-Spiel heiss

Nur in der Garderobe war ein anderer. Diese ehrenvolle Aufgabe kam Ex-Nati-Trainer Ralph Krueger zuteil. Auch er stand in der Blick-Umfrage zur Wahl. Und hat 4 Prozent der Stimmen bekommen. Nun wird sein Nachfolger gesucht. Kommt Patrick Fischer? Ist es dieses Mal Andres Ambühl? Oder wird jemand ganz anderes in die Garderobe eingeladen? Stimme jetzt ab und verrate, wenn du dir als Final-Einheizer wünschst.

1:04 Vor Sieg gegen Finnland: Büne Huber macht Eishockey-Nati heiss

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