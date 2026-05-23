DE
FR
Abonnieren

Baltisberger ist sich sicher
«Die Schweiz kann WM-Gold holen»

ZSC-Star Chris Baltisberger verrät im Podcast «SCHLIIFTS?», dass er fest an den WM-Coup der Nati glaubt. Zusammen mit Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser spricht er über das Heimturnier und weshalb es für die Nati nun zum Triumph reichen wird.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
SCHLIIFTS? wird unterstützt von Sporttip

Du hast doch schon einen Favoriten – und hoffst auf die Schweiz, oder?

An dieser Heim-WM ist alles möglich. Mit Sporttip kannst du auf alle Spiele tippen und aus verschiedenen Wettmärkten wählen – für noch mehr Spannung bei jedem Spiel.

Du hast doch schon einen Favoriten – und hoffst auf die Schweiz, oder?

An dieser Heim-WM ist alles möglich. Mit Sporttip kannst du auf alle Spiele tippen und aus verschiedenen Wettmärkten wählen – für noch mehr Spannung bei jedem Spiel.

Mehr dazu
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 61
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen