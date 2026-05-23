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Liebeserklärung vom Routinier
«Würde am liebsten ewig beim ZSC spielen»

Chris Baltisberger gibt seit 15 Jahren alles für die ZSC Lions. Im Podcast «SCHLIIFTS?» spricht er über seine Liebe zum ZSC und seine Verhandlungen für einen neuen Vertrag.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 61
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