Ex-NHL-Stürmer Brendan Lemieux unterschrieb beim HC Davos einen Vertrag bis 2027.

Der US-Stürmer sammelte 566 Strafminuten und 52 Fights in sieben NHL-Saisons

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Mit Brendan Lemieux (28) hat der HC Davos in der letzten Nati-Pause einen Kracher verpflichtet.

In der NHL hat der US-Stürmer mit seinem Rumpel-Hockey regelmässig für Action gesorgt. In sieben Saisons sammeln sich auf seinem Konto 566 Strafminuten an, 52 Fights liefert er sich in der NHL und AHL. Sein Ruf ist dem 100-Kilo-Brocken vorausgeeilt. Im Duell gegen das Team Canada ist er jener Davoser, der mit der physischen Spielweise mehr als nur mithalten kann.

Dass dem HCD dieser Transfercoup – Lemieux’ Vertrag läuft bis 2027 – gelungen ist, hat Sportchef Jan Alston dessen Vater, der gleichzeitig sein Agent ist, und auch etwas dessen Vergangenheit zu verdanken: Die NHL-Legende, der vierfache Stanley-Cup-Sieger Claude Lemieux (59), spielt 2003/04 zwölf Partien für den EV Zug. Heute ist er Nordamerika-Präsident der in Zug ansässigen Spieleragentur 4Sports.

«Hier wollte ich unbedingt mal spielen»

Sein Sohn, damals gerade mal acht Jahre alt, erinnert sich bestens an die Zeit in der Schweiz. «Hier wollte ich unbedingt mal spielen», sagt Brendan Lemieux, der in Denver im Bundesstaat Colorado geboren worden ist. Deshalb sieht sich der Doppelbürger als Amerikaner, obwohl sein Vater ein Kanadier ist. Er ruft kurzerhand Daniel Giger (ex Zug, Lakers, Fribourg) von 4Sports an, bittet ihn, sich hierzulande für ihn umzusehen. Der HCD schlägt zu, und Lemieux bittet Carolina um eine Vertragsauflösung. Zuletzt spielt er im Farmteam der NHL-Franchise, den Chicago Wolves.

Den Zweitrunden-Draft von 2014 (Buffalo) reizt die National League, mit den Davosern hat er bisher drei NL-Partien absolviert und hat sich langsam aber sicher eingewöhnt. Für den HCD kann er in den Playoffs mit seiner kräftigen Spielweise eine wichtige Rolle spielen. Doch für den Entscheid, in die Schweiz zu wechseln, gibt es nicht nur sportliche Gründe, wie der 28-Jährige verrät. Sondern auch familiäre: Seine Freundin Brooke ist hochschwanger, das Paar erwartet im Februar sein erstes gemeinsames Kind – und es soll in der Schweiz zur Welt kommen.

Lemieux ist gekommen, um zu bleiben

Der Ex-NHL-Star möchte hier seine Familie gründen und sich in den nächsten Jahren etwas aufbauen. «Wir haben derzeit ein Haus in Carolina, mein Wohnsitz ist jedoch in Florida. Wir führten viele Gespräche, wo wir uns mit dem Baby niederlassen sollen.» Nun ist es die Schweiz.

Der Lebensstil komme einer jungen Familie entgegen, die Fahrten an die Auswärtsspiele sind vergleichsweise kurz, der neue HCD-Stürmer schläft jede Nacht zu Hause. «In der NHL habe ich nun jahrelang gespielt», so Lemieux, «jetzt möchte ich jeden Tag mit meiner Familie geniessen». Deshalb wechselt er im Gegensatz zu vielen seiner NHL-Berufskollegen bereits in jüngerem Alter nach Europa. Und hat vor, länger zu bleiben.