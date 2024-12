Ex-NHL-Star Joe Thornton ist wieder mal in Davos. Der General Manager des Team Canada geht beim traditionellen Familien-Skate auch aufs Eis.

Mit Ex-NHL-Star Thornton in Davos auf dem Eis

Mit Ex-NHL-Star Thornton in Davos auf dem Eis

1/2 Joe Thornton gab letztmals 2020 ein kurzes Gastspiel beim HC Davos. Foto: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Am ersten Weihnachtstag schaut sich Joe Thornton (45) zuerst das Training der Kanadier an, bevor er selbst noch aufs Eis geht. Der Ex-NHL-Star (Toronto, San José, Boston) ist als General Manager des Team Canada für den Spengler Cup in Davos. Jedoch nicht nur. Der Bündner Bergort ist eine zweite Heimat geworden für den Kanadier, der dank seiner Frau Tabea auch den Schweizer Pass besitzt.

Seine Familie ist natürlich dabei, als die riesige Delegation des Team Canada für den traditionellen Familien-Skate und das Gruppen-Foto aufs Ausseneis geht. Der bärtige Thornton bleibt da nicht lange unerkannt, wird für einen kurzen Schwatz und Selfies immer wieder angehalten. Dabei betont er stets, dass er sich aufs Turnier freut – auch gegenüber Blick (siehe Video oben).

Das Team Canada startet am Donnerstag (20.15 Uhr) mit dem Knüller gegen den HCD in den Spengler Cup.