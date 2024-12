Kündigt HCD-Oldie Wieser seinen Rücktritt an?

Kündigt HCD-Oldie Wieser seinen Rücktritt an?

1/5 Hängt HCD-Oldie Marc Wieser seine Schlittschuhe nach dieser Saison an den Nagel? Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Marc Wieser deutet Karriereende an, HCD-Legende geniesst letzte Spielzeit

Der 37-Jährige spielte praktisch ausschliesslich für Davos

Vier Meistertitel und ein Spengler-Cup-Triumph in seiner Karriere erreicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Bereits während des Spengler Cups 2023 war Marc Wieser in dieser Situation: Sein Vertrag läuft aus. Gerne hätte er schon Anfang Jahr Gewissheit gehabt, doch für die Verlängerung des Kontrakts musste die HCD-Legende Geduld aufbringen. Erst Ende April verkündete der Klub, dass der Stürmer noch eine weitere Saison anhängen werde. Immerhin: Der 37-Jährige konnte davor noch seine letzte Pendenz, den Spengler-Cup-Titel, abhaken.

Ein Jahr später, gleicher Garderobengang. Im Interview mit TV Südostschweiz wird ihm erneut die Frage nach der Zukunft gestellt. Wieser druckst herum, sagt: «Ich geniesse die Zeit, die ich noch habe.» Er lächelt dabei, und irgendwie scheint es, als habe sich der Oldie damit abgefunden, dass es seine letzte Saison als Spieler sein könnte.

Seine Worte klingen ganz nach einer Abschiedstournee. Die Andeutungen nach einem Rücktritt Ende der Spiezeit. Auf die Nachfrage, ob er nächste Saison nicht mehr auf dem Eis stehen wird, antwortet der dreifache Vater: «Das kann möglich sein. Gut möglich.»

Das HCD-Urgestein gab in der Saison 2005/06 mit Davos seinen Einstand in der National League – als Teenager. Einzig zwischen 2011 und 2014 war er seinem Stammklub untreu und suchte sein Glück beim EHC Biel. Doch die grössten Erfolge feierte Wieser mit dem HCD. Vier Meistertitel (2007, 2009, 2011, 2015) und einen Spengler-Cup-Triumph (2023) sind es bisher. In dieser Saison ist noch beides möglich.