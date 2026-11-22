Am 14. Dezember holen Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser ZSC-Stürmer Simon Knak als Special Guest zu sich auf die Bühne. Sei bei «SCHLIIFTS?» live in Zürich dabei und erlebe die drei aus nächster Nähe!

Seit fast zwei Jahren diskutieren Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser bei «SCHLIIFTS?» darüber, was die Schweizer Hockeywelt bewegt. Jetzt laden sie dich ein, live dabei zu sein! Am 14. Dezember bringen die beiden den Eishockey-Podcast von Blick in Zürich auf die Bühne. Als Special Guest mit dabei ist ZSC-Stürmer und zweifacher WM-Silbermedaillengewinner Simon Knak. Dich erwarten hitzige Diskussionen, klare Ansagen und den einen oder anderen verbalen Check.

Nach der Aufzeichnung bist du dran. In der Publikumsfragerunde kannst du den dreien direkt die Fragen stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennen.

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«SCHLIIFTS?» live in Zürich! Kim Niederhauser Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt. Event Montag, 14. Dezember 2026 Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich Programm 18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in 19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions 20.00 Uhr: Fragerunde 20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich. Kim Niederhauser Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt. Event Montag, 14. Dezember 2026 Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich Programm 18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in 19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions 20.00 Uhr: Fragerunde 20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich. Jetzt Ticket kaufen

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