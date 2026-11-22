Seit fast zwei Jahren diskutieren Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser bei «SCHLIIFTS?» darüber, was die Schweizer Hockeywelt bewegt. Jetzt laden sie dich ein, live dabei zu sein! Am 14. Dezember bringen die beiden den Eishockey-Podcast von Blick in Zürich auf die Bühne. Als Special Guest mit dabei ist ZSC-Stürmer und zweifacher WM-Silbermedaillengewinner Simon Knak. Dich erwarten hitzige Diskussionen, klare Ansagen und den einen oder anderen verbalen Check.
Nach der Aufzeichnung bist du dran. In der Publikumsfragerunde kannst du den dreien direkt die Fragen stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennen.
Mit Blick+ gratis zu «SCHLIIFTS?» live
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Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt.
Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.
Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt.
Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.
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Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.
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Event
Montag, 14. Dezember 2026
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Programm
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19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions
20.00 Uhr: Fragerunde
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