Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser diskutieren die Themen, welche die Eishockey-Schweiz bewegen. Am 14. Dezember 2026 kannst du live dabei sein!

Exklusiver Vorverkauf für Blick+-Abonnent:innen: Mit Blick+ kannst du dir schon am Montag um 18 Uhr ein Ticket für den Live-Podcast mit Dino Kessler und Raphael Walser am 14. Dezember 2026 sichern. Schnell sein lohnt sich, die ersten zehn Tickets gibt es gratis. Ab Dienstag steht der Ticketverkauf allen offen.

Das erwartet dich

Bei «SCHLIIFTS?», dem Eishockey-Podcast von Blick, dreht sich alles um die aktuellsten Themen aus der Schweizer Hockeywelt. Dino Kessler, Leiter des Eishockey-Ressorts, und Co-Host Raphael Walser analysieren, diskutieren und ordnen das Geschehen auf und neben dem Eis ein.