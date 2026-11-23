Exklusiver Vorverkauf für Blick+-Abonnent:innen: Mit Blick+ kannst du dir schon am Montag um 18 Uhr ein Ticket für den Live-Podcast mit Dino Kessler und Raphael Walser am 14. Dezember 2026 sichern. Schnell sein lohnt sich, die ersten zehn Tickets gibt es gratis. Ab Dienstag steht der Ticketverkauf allen offen.
Das erwartet dich
Bei «SCHLIIFTS?», dem Eishockey-Podcast von Blick, dreht sich alles um die aktuellsten Themen aus der Schweizer Hockeywelt. Dino Kessler, Leiter des Eishockey-Ressorts, und Co-Host Raphael Walser analysieren, diskutieren und ordnen das Geschehen auf und neben dem Eis ein.
Am 14. Dezember kommt «SCHLIIFTS?» live auf die Bühne! Vor Publikum nehmen die beiden Hockeyexperten die aktuellsten Entwicklungen unter die Lupe. Freu dich auf spannende Diskussionen, pointierte Analysen und einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen des Schweizer Eishockeys. Natürlich nicht ohne deine Beteiligung: Im Anschluss an die Live-Aufzeichnung hast du bei einer Fragerunde die Möglichkeit, deine Fragen direkt an Dino Kessler und Raphael Walser zu richten.
Profitiere vom exklusiven Blick+-Vorverkauf und sichere dir heute dein Ticket! Der Vorverkauf startet am 23. November um 18.00 Uhr. Schnell sein lohnt sich: Die ersten zehn Tickets gehen auf uns, nutze dafür den Code: SCHLIIFTSBLICKPLUS!
Datum
Montag, 14. Dezember 2026
Ort
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Die ersten zehn Tickets gehen auf uns. Nutze dafür beim Feld «Tickets kaufen» den Code SCHLIIFTSBLICKPLUS. Reguläre Tickets können für 25 Franken pro Person erworben werden.
Datum
Montag, 14. Dezember 2026
Ort
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Die ersten zehn Tickets gehen auf uns. Nutze dafür beim Feld «Tickets kaufen» den Code SCHLIIFTSBLICKPLUS. Reguläre Tickets können für 25 Franken pro Person erworben werden.
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