Die Schweizer Eishockey-Nati erhält Verstärkung an der Bande. Zwei ehemalige National-League-Coaches begleiten das Team an der Euro Hockey Tour.

Auf einen Blick Patrick Fischer beruft 27 Spieler für Euro Hockey Tour ein

Kevin Pasche und Dario Rohrbach geben Debüt, Luca Fazzini kehrt zurück

Für die kommenden Spiele der Euro Hockey Tour vom 6. bis 9. Februar bietet Nationalcoach Patrick Fischer 27 Spieler auf. Unter ihnen sind mit Kevin Pasche und Dario Rohrbach zwei Debütanten sowie mit Luca Fazzini ein Rückkehrer.

Pasche vom Lausanne HC ist der Goalie mit den meisten Shutouts und den meisten Siegen in der National League. Nach Reto Berra weist er mit 2051 gespielten Minuten den statistisch zweithöchsten Wert in dieser Kategorie auf. Mit seinen bald 22 Jahren ist Pasche nach Nicolas Baechler der zweitjüngste Spieler im Schweizer Aufgebot. Der 26-jährige Rohrbach ist der drittbeste Skorer der SCL Tigers. In bisher 41 Spielen sammelte er 24 Skorerpunkte.

Ex-Lugano-Coach verstärkt die Nati

Ebenfalls im Aufgebot für das dritte Turnier der Euro Hockey Tour figuriert Luca Fazzini. Mit 19 Toren – dem aktuell besten Wert aller Schweizer Spieler in der National League – hat sich der 29-Jährige vom HC Lugano für sein erstes Aufgebot seit drei Jahren empfohlen.

Jan Cadieux, der bis Ende Jahr noch als Cheftrainer bei Genf unter Vertrag stand, und Luca Gianinazzi, der bis vor Kurzem als Trainer in Lugano an der Bande war, werden das Trainerteam beim bevorstehenden Zusammenzug als Assistenztrainer verstärken.

Am Donnerstag, 6. Februar, trifft die Schweiz in Langnau auf Finnland. Die weiteren Partien finden in Stockholm statt, zunächst am Samstag gegen Gastgeber Schweden, dann am Sonntag gegen Tschechien.

Torhüter: Stéphane Charlin (SCL Tigers), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten) Verteidiger: David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Sven Jung (HC Davos), Romain Loeffel (SC Bern) Stürmer: Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (HC Davos), Luca Fazzini (HC Lugano), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Mike Künzle (EV Zug), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Marco Müller (HC Lugano), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Justin Sigrist (ZSC Lions), Calvin Thürkauf (HC Lugano)