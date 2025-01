1/6 Der Deutsche Uwe Krupp ist seit zwei Wochen Trainer des HC Lugano und an der Bande emotional am Puls des Spiels. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Auf einen Blick Lugano-Trainer Uwe Krupp vor Derby-Premiere

Der Deutsche lobt Defensivleistung und mutiges Spiel seines Teams

Vier Siege in fünf Spielen unter Krupps Führung für Lugano Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Das Derby zwischen Lugano und Ambri entscheidet über die Laune der Menschen im Tessin, sagen Hockey-affine Leute immer wieder. Diesmal verdirbt es ihnen zwar wenigstens nicht den freien Sonntag, wenn sich die Bianconeri und die Biancoblu am Dienstag duellieren. Für einen Mann in der Gottardo Arena wird es die Premiere sein: Lugano-Trainer Uwe Krupp.

Der Deutsche hat vor zwei Wochen das Ruder übernommen bei den Südtessinern und ihren schlingernden Kurs erfolgreich angepasst. Die Bilanz des 59-Jährigen: Vier Siege in fünf Spielen. Einzig gegen die ZSC Lions hat sein Team keine Chance gehabt. Erfolge sind eingefahren worden gegen Davos, Genf, Kloten und zuletzt die Lakers.

Nach dem 6:2 in Rapperswil-Jona hat auch Klub-Präsidentin Vicky Mantegazza ihr Lachen wiedergefunden, als sie ihrem neuen Coach nach dem Spiel gratuliert. Und auch Krupp selbst ist glücklich und zufrieden. «Unsere letzten beiden Auftritte haben mir gefallen. Defensiv spielten wir gut.» Neben der soliden Abwehrleistung streicht der Trainer auch heraus, dass seine Mannschaft immer am Puls der Partie geblieben sei und mutig gespielt habe. Wenn das mit Siegen ende, sei es Balsam fürs Selbstvertrauen der Spieler. Entsprechend treten die Luganesi auch auf.

1:30 «Der Name spricht für sich»: Die ersten Worte von Krupp als Lugano-Trainer

«Kenne die Mutter aller Derbys»

Zwischen fünf Spielen innert zehn Tagen bleibt nicht mehr viel Zeit für ausgiebige und intensive Trainings. Freut ihn die positive Erfolgsbilanz umso mehr? «Was mich am meisten freut, ist die Spielweise des Teams.» Manchmal spiele man ja auch schlecht und gewinne trotzdem. «Mir gefällt, dass gewisse Dinge, die wir in der Defensive umgestellt haben, greifen.» Ins Detail gehen möchte Krupp da ebenso wenig, wie er über Luganos Vergangenheit reden will. Nur so viel: «Alle leiden bei Misserfolg.»

Nur bei einer Derby-Niederlage noch ein bisschen mehr. Weiss der einstige Bundestrainer, welche Bewährungsprobe da auf ihn zukommt? «Noch hat man mir nicht viel über dieses Duell erzählt», so Krupp, «aber in Derbys geht es immer um Herzblut.» Respekt hat der 1,98-m-Hüne nicht. «Ich kenne schliesslich die Mutter aller Derbys.» Damit meint der Ex-Köln-Coach die Affiche zwischen Köln und Düsseldorf. DEL-Kenner zweifeln jedoch an, ob dieses Duell die gleich heissen Emotionen schürt wie jenes im Tessin. Krupp wird es spätestens am Dienstagabend nach dem Spiel in der Gottardo Arena wissen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos