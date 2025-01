1/7 Larry Huras wurde 2006 während der Viertelfinal-Serie gegen Ambri gefeuert. Foto: TOTO MARTI

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Auch im Alter von 69 Jahren ist Larry Huras noch munter und sprudelt wie ein Wasserfall. Als ihn Blick am Telefon erreicht, bereitet sich der Kanadier in seiner Wahlheimat Utah aufs Skifahren vor. «Ich fahre drei-, viermal pro Woche», berichtet er. «Niemand hat mir meine Pensionsdokumente ausgehändigt. Im Sommer bin ich jeweils noch als Trainer-Instruktor für den kanadischen Verband tätig.» Zudem halte ihn seine Softwarefirma Hockey Coach Vision noch auf Trab.

Das Geschehen auf Schweizer Eis verfolgt er nach wie vor. So ist ihm nicht entgangen, dass sein Ex-Klub Lugano wieder einmal in der Krise ist. Seit Huras 2006 mitten im Viertelfinal gegen Rivale Ambri beim Stand von 0:2 gefeuert wurde und die Bianconeri unter Harold Kreis dann den Titel holten, wurden sie nie mehr Meister. Larry Huras, haben Sie Lugano verflucht? «Ich habe ein bisschen geflucht, als ich gehen musste», sagt er lachend. «Aber ich habe das Team nicht verflucht. Sie sind für ihr Handeln in all den Jahren verantwortlich.»