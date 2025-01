1/5 Julien Vauclair hat bei Ajoie einen Vertrag bis 2026. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Sportchef bei HC Lugano: Julien Vauclair gilt als heisser Favorit

Er dementiert aber jeden Kontakt zu Lugano

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Der aktuelle Ajoie-Sportchef Julien Vauclair (45) gilt in der Branche als Kronfavorit für die Nachfolge von Hnat Domenichelli (48). Er hat eine ruhmreiche Vergangenheit als Spieler in Lugano und ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Präsidentin Vicky Mantegazza (59).

Doch was ist da Sache? «Ich habe einen Zweijahresvertrag mit Ajoie und auch keinen Kontakt mit der Führung von Lugano», sagt Vauclair am Dienstag gegenüber Blick. Sicher ist: Ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt wäre für ihn überaus heikel. Er würde riskieren, in seiner Heimat das Gesicht zu verlieren.

Vauclair ist Jurassier, Ajoie sein Jugendklub. Dieser befindet sich im Abstiegskampf, und Stand heute ist in der National League Lugano der grösste Konkurrent. Mit dem 3:1-Sieg vom Samstag, der beim Gegner Trainer Luca Gianinazzi (32) und Sportchef Domenichelli aus dem Amt spülte, ist der Tabellenletzte bis auf 6 Punkte an Lugano herangerückt.

Wartet Lugano zu?

Doch womöglich braucht Lugano den Sportchef auch nicht sofort. Die Mannschaft für die nächste Saison steht, abgesehen von einigen zu vergebenden Ausländer-Jobs, grossmehrheitlich. Umfangreiche Korrekturen können in dieser Saison ebenfalls nicht mehr angebracht werden (bereits neun Ausländer-Lizenzen vergeben). Was aktuell zu tun ist, können auch Trainer Uwe Krupp (59), Berater Antti Törmänen (54) und CEO Marco Werder (52) erledigen. Wenn der Abstiegskampf dann entschieden ist, könnte Vauclair immer noch nach Lugano wechseln – ohne sein Gesicht zu verlieren.

Natürlich gibt es noch andere logische Kandidaten wie Andrew Ebbett (42, ex SCB), Christian Dubé (47, ex Gottéron), Raeto Raffainer (43, ex SCB und HCD) oder Kevin Schläpfer (55, Basel). Aber gemäss Blick-Infos läuft da momentan nichts. Zu bedenken ist auch: Das Sportchef-Kandidatenfeld ist stets unberechenbar. Da können plötzlich auch Leute zum Thema werden, die man nicht wirklich auf dem Schirm hat und die derzeit in anderen Tätigkeiten sind.

