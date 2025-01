Deutsche Hockeylegende übernimmt in Lugano

1/4 Uwe Krupp übernimmt bis Saisonende beim HC Lugano. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Auf einen Blick Einen Tag nach Trennung: HC Lugano holt Uwe Krupp als Gianinazzi-Nachfolge

Der Deutsche Uwe Krupp (59) gilt als Spieler- und Coachlegende im Eishockey

Der HC Lugano wird den Rest der Saison mit dem deutschen Trainer Uwe Krupp (59) bestreiten. Dies hat der Klub einen Tag nach der Trennung von Trainer Luca Gianinazzi (43) sowie Sportchef Hnat Domenichelli (48) bekannt gegeben.

Krupp ist als einer der erfolgreichsten Spieler und Trainer des deutschen Eishockeys bekannt. Krupp gewann 1996 als erster deutscher Spieler den Stanley Cup (mit den Colorado Avalanche). 2002 konnte er die Trophäe mit den Detroit Red Wings erneut in die Höhe stemmen. Als Trainer machte er sich von 2005 bis 2011 als Chef der deutschen Nationalmannschaft einen Namen, war bei insgesamt fünf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen dabei. Danach folgten Anstellungen bei den Kölner Haien (2011-2014 sowie 2020-2024), Eisbären Berlin (2014-2018) und dem Sparta Prag (2018-2020).

Krupp wird am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz seinen ersten offiziellen Auftritt als neuer Lugano-Coach haben. Wie Krupps Coaching-Staff in Lugano zusammengesetzt wird, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

Lugano steht in der laufenden Saison nach 36 absolvierten Spielen mit gerade mal 42 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz – nur sechs Punkte vor Schlusslicht Ajoie und sieben Punkte hinter dem EHC Biel auf Platz 10, der eine Teilnahme am Play-In ermöglichen würde. Wer die Nachfolge von Sportchef Hnat Domenichelli antritt, ist noch offen.

