1/7 Seit 2011 im Amt – aber titellos: Präsidentin Vicky Mantegazza. Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Der Trainer Luca Gianinazzi (32) wird in Lugano nach zwei Jahren und etwas mehr als drei Monaten in die ewigen Trainer-Jagdgründe befördert. Wie im Oktober 2022 angesagt, handelte es sich im Fall von Gianinazzi tatsächlich um ein Langzeitprojekt – natürlich nur gemessen an den besonderen Verhältnissen des HC Lugano. Für das Eigengewächs dürfte es das gewesen sein als Trainer in der National League, einen Markt gibt es für ihn ausserhalb der Lugano-Bubble nicht.