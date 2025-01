Das Verletzungspech klebt ihm an den Fersen: Seit Michael Raffl für Lausanne spielt, blieb er noch in keiner Saison vor Ausfällen verschont. Der Captain weiss, dass sein Körper an die Belastungsgrenze gerät.

1/6 Bei seinem Comeback am 2. Januar gegen Kloten stempelte LHC-Captain Michael Raffl mit einem Assist ein beim 6:1-Sieg. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Michael Raffls Karriere nach Knieverletzung gefährdet. Comeback trotz Schmerzen

Raffl kämpfte um Rückkehr aufs Eis, Zukunft als Spieler war ungewiss

36-jähriger LHC-Captain muss Belastung auf Körper dosieren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres steht die Karriere von Michael Raffl nach einer Knie-Verletzung auf der Kippe. Zum zweiten Mal ist der Captain des HC Lausanne nach monatelanger Reha-Schufterei wieder aufs Eis zurückgekehrt. Doch die Häufung und Wiederkehr der Blessuren haben den Österreicher nachdenklich gemacht.

Nach neun Jahren in der NHL (Dallas, Philadelphia) unterschreibt Raffl 2022 bei Lausanne. Bereits in seiner ersten Saison im Waadtland muss er im Herbst einige Wochen pausieren, kommt nur auf 25 Partien. In seinem ersten Captain-Jahr verletzt er sich im September 2023 schwer, muss operiert werden. Bei seinem Comeback im Januar 2024 gesteht der Villacher auf der Klub-Homepage: «Die Verletzung hätte das Karrierenende bedeuten können. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieser Gedanke leicht zu ertragen war.»

Sorgen um die Zukunft als Spieler gemacht

Danach trägt der Nationalspieler sein Team bis in den Playoff-Final, den Meistertitel aber holen sich die ZSC Lions. Die noch bitterere Pille schlucken muss Raffl im September 2024. Im ersten Saisonspiel verletzt sich der mittlerweile 36-Jährige erneut, muss wieder unters Messer. Der erste Comeback-Versuch bricht er Mitte Oktober nach einem Einsatz wieder ab. Dann die Rückkehr mit einem Assist am 2. Januar beim 6:1-Sieg gegen Kloten. Ein Spiel wird der Captain danach geschont, beim 2:1-Overtime-Sieg gegen den EVZ steht er wieder auf dem Eis.

«Es war nicht einfach, mit einer erneuten Operation und mit all ihren Folgen umzugehen. Aber ich bin ein Kämpfer, ich habe mich nicht entmutigen lassen und weiterhin alles gegeben, um den Weg zurück aufs Eis zu finden», so Raffl auf der Klubseite. Weil die Leidenschaft fürs Hockey noch so in ihm brenne, hat er den Aufwand auf sich genommen. Auch diesmal mit der Ungewissheit im Nacken. «Ich habe mir grosse Sorgen um den Rest meiner Karriere gemacht. Die ersten Nachrichten der Ärzte waren nicht so toll und ich war nicht sicher, ob ich wirklich wieder zurückkommen würde.»

Doch zu welchem Preis? In der «Kleine Zeitung» sagt der LHC-Captain vor wenigen Tagen, dass «ich nie wieder schmerzfrei spielen kann». Es gehe ihm zwar seit einiger Zeit besser, doch Trainingsintensität und Belastung müssen dosiert werden. «Ich musste mich an den Gamespeed herantasten.» Er möchte nichts überstürzen, sondern in den Playoffs in Form sein. Ob es seine letzten sind?

Ende Saison läuft Raffls Vertrag in Lausanne aus. Ob dann ein selbst beschlossenes Ende seiner Spielerkarriere im Raum steht, möchte der Österreicher nicht jetzt entscheiden. «Ich muss auf meinen Körper hören, schauen, wie es mit dem Knie läuft. Die letzten Jahre waren hart. Und irgendwann muss man auch einsehen, wenn es nicht mehr geht.» Was der Stürmer aber bereits jetzt weiss: Eine WM im Mai mit der Ösi-Truppe gibts für ihn nach dem letztjährigen Verzicht auch nicht mehr. «Diese Art der Experimente sind vorbei. Ein WM-Turnier schaffe ich körperlich nicht mehr.»