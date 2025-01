1/2 Die ZSC-Fans ehren ihren Ex-Trainer mit einem emotionalen Banner. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Marc Crawford ist kürzlich als Trainer bei den ZSC Lions Coach zurückgetreten

ZSC-Ultras ehren Crawford mit einem Soli-Banner

12'000 Fans in der ausverkauften Swiss Life Arena erheben sich zu einer Standing Ovations Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Beim Spiel gegen Lausanne (1:2) treten die ZSC Lions am Sonntag erstmals ohne Marc Crawford (63) vor eigenem Anhang an. Nach zehn Minuten beginnen die ZSC-Fans den zweifachen Meistertrainer (2014 und 2024) mit Sprechchören zu huldigen und halten Banderolen in die Höhe: «Marc, your legacy will never fade. In our hearts, your mark is made. Get well soon!», heisst es darauf. Auf Deutsch: «Marc, dein Erbe wird niemals verblassen. In unseren Herzen markiert. Gute Besserung!»

Darauf erhebt sich das Publikum in der mit 12'000 Fans ausverkauften Swiss Life Arena zu Standing Ovations für Crawford, der nach Kanada zurückkehrte, die Spiele des Teams aber aus der Ferne verfolgt.

Crawford hatte sich zum Ende des Jahres zum Rücktritt entschieden. «In den letzten Monaten habe ich intensive Therapie in Anspruch genommen, um die Gründe meiner eigenen mentalen Gesundheit zu verstehen. Dieser Prozess war sowohl herausfordernd als auch aufschlussreich – für mich als Coach, Ehemann, Vater, werdender Grossvater und schliesslich als Mensch», schrieb er zum Abschied. «Ich habe immer von den Spielern des ZSC erwartet, dass sie 100 % Einsatz für das Team geben, und nun erkenne ich, dass ich selbst nicht in der Lage bin, dieselbe Hingabe, denselben Einsatz und dieselbe Konzentration zu leisten. Daher muss ich zurücktreten, um dieser talentierten Gruppe zu ermöglichen mit jemandem weiterzumachen, der den Effort leisten kann, den sie verdient.»

Seit Jahresbeginn steht der vormalige Coach der GCK Lions, Marco Bayer, bei den Zürchern an der Bande.