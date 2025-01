1/5 SCB-Verteidiger Romain Loeffel hat in dieser Saison bereits 11 Tore erzielt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Loeffel hält den SCB auf Kurs

Vor Weihnachten berichtete die «Berner Zeitung», dass der SCB Romain Loeffel (33) anderen Klubs angeboten habe. Sein Agent Gaëtan Voisard sagte zu Blick: «SCB-Sportchef Patrik Bärtschi hat mir versichert, dass es derzeit kein Thema sei, ihn abzugeben.» Das Gerücht sei entstanden, weil ein interessierter Verein auf den SCB zugegangen sei. Wie dem auch sei, beim SCB dürfte man froh sein, Loeffel nicht abgegeben zu haben. Letzte Woche schoss der Rechtsschütze, dessen Vertrag in Bern noch ein Jahr läuft, in drei Spielen fünf Tore und übertraf mit elf Saisontreffern seine persönliche Bestmarke (10). Am Samstag gegen die SCRJ Lakers (3:2 n. V.), als der SCB seine Negativserie von fünf Niederlagen beendete, stand er bei allen Berner Toren auf dem Eis. Ohne die Offensivpower des WM-Silberhelden von Prag, der 2014 ungefragt von Fribourg nach Genf transferiert worden war, wäre der SCB kaum in den Top 6.