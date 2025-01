Schweizer Trio geht als Sieger vom Eis

1/5 Philipp Kurashev (r.) darf endlich wieder einmal einen Sieg seiner Blackhawks bejubeln. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Chicago Blackhawks feiern eines ihrer raren Erfolgserlebnisse. Bei den nach wie vor ohne den verletzten Janis Moser antretenden Tampa Bay Lightning kehren sie nach zuvor drei Niederlagen am Stück auf die Siegerstrasse zurück.

Die Gäste drehen dabei einen frühen Rückstand und überstehen gleich mehrere Unterzahlspiele im ersten Drittel, ehe sie im zweiten Umgang die Partie in Überzahl ausgleichen und schliesslich drehen. Beim vorentscheidenden 3:1 zwölf Minuten vor dem Ende hat Kurashev seinen Stock im Spiel. Für den 25-jährigen Schweizer ist es der vierte Assist in der laufenden Saison.

Trotz des Sieges sind die Playoffs für Chicago in weiter Ferne. Der sechsmalige Champion, der zuletzt 2015 triumphierte, liegt im Westen auf dem vorletzten Platz.

Niederreiter wartet weiter auf Skorerpunkte

An der Tabellenspitze stehen die Winnipeg Jets. Das Team von Nino Niederreiter setzt seinen Höhenflug auch in Montreal fort und reiht mit dem 4:1 den vierten Sieg aneinander. Der Schweizer Stürmer ist an keinem Treffer beteiligt und wartet seit nunmehr vier Spielen auf einen Skorerpunkt.

Erneut zum Einsatz kommt Lian Bichsel. Der 20-Jährige, der von den Dallas Stars zwischenzeitlich in die AHL zum Farmteam Texas Stars abgeschoben wurde, erhält beim Gastspiel in Las Vegas knapp 16 Minuten Eiszeit. Im Mitteldrittel kassiert der Solothurner eine Strafe, welche die Golden Knights zum zwischenzeitlichen 3:1 nutzen. Am Ende setzen sich die Stars in der Verlängerung 4:3 durch. Bichsel weist eine Minus-1-Bilanz aus.

