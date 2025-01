Das ohne Nico Hischier angetretene New Jersey muss sich in der NHL gegen die Philadelphia Flyers auch im zweiten Duell in dieser Saison geschlagen geben. Die Devils verlieren 2:4.

1/5 Kevin Fiala (l.) trifft gegen die Detrit Red Wings, geht aber als Verlierer vom Eis. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick New Jersey verliert gegen Philadelphia. Captain Nico Hischier fehlt verletzt

Timo Meier erzielt Anschlusstor, doch Flyers sichern Sieg kurz vor Schluss

New Jersey verliert gegen Philadelphia, Captain Nico Hischier steht nicht auf dem Eis. Hischier war erst gar nicht nach Philadelphia gereist. Der Walliser kehrte nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung am Samstagabend in Montreal umgehend nach New Jersey zurück, um weitere Untersuchungen vornehmen zu lassen. Im Spiel gegen die Canadiens hatte er bei einem Crosscheck des Kanadiers Nick Suzuki eine nicht näher definierte Verletzung im oberen Körperbereich erlitten.

Ob der Captain weitere Spiele verpassen wird, steht noch nicht fest. Für die Devils steht das nächste Spiel in der Nacht auf Donnerstag auf dem Programm. Gegner werden erneut die Philadelphia Flyers sein.

Im zweiten Vergleich mit den Flyers, neun Tage nach deren 3:1-Erfolg in New Jersey, liegen die Devils schon zu Beginn des zweiten Drittels vorentscheidend 0:3 zurück. Die ersten zwei Gegentreffer müssen die Gäste im ersten Abschnitt innert 28 Sekunden hinnehmen.

Timo Meier bringt die Hoffnung bei den Devils mit seinem Anschlusstor zum 2:3 in der zweitletzten Spielminute zurück, doch der Kanadier Scott Laughton macht 15 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins verwaiste Gehäuse für die Flyers alles klar.

Suter trifft und gewinnt, Fiala trifft und verliert

Pius Suter darf sich nach Vancouvers 5:2 bei den St. Louis Blues doppelt freuen. Der Zürcher erzielt im zweiten Drittel in Unterzahl das 4:1 der Canucks und beendet damit eine ungemein lange persönliche Torflaute. Vor seinem zwölften Treffer in der laufenden Meisterschaft blieb er in 23 Partien ohne Tor. Suter ist zudem Vorbereiter des letzten Treffers, den der Amerikaner Tyler Myers zwei Minuten vor der Schlusssirene ohne gegnerischen Goalie erzielt.

Torschütze ist in der Nacht auf Dienstag auch Kevin Fiala. Der St. Galler sorgt gegen die Detroit Red Wings im ersten Drittel für die 1:0-Führung der Los Angeles Kings, die am Ende aber trotzdem mit leeren Händen dastehen. Das 2:5 ist die sechste Niederlage in den letzten acht Spielen.

