Zeitgleich mit der National League erfolgte gestern auch in der Swiss League der erste Puck Drop der neuen Saison. Olten übernimmt dabei gleich zu Beginn die Führung im Klassement. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/5 Olten übernimmt dank des 6:0-Auftaktsieges gegen Bellinzona gleich nach dem 1. Spieltag die Führung. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Resultate des 1. Spieltags vom 9. September

EHC Basel – HC Sierre: 4:5



HC La Chaux-de-Fonds – EHC Winterthur: 5:3

EHC Olten – GDT Bellinzona Snakes: 6:0

EHC Visp – HC Thurgau: 2:1

EHC Chur – GCK Lions: 1:4

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 EHC Olten 1 6 3 2 GCK Lions 1 3 3 3 HC La Chaux-de-Fonds 1 2 3 4 HC Sierre 1 1 3 5 EHC Visp 1 1 3 6 EHC Arosa 0 0 0 7 EHC Basel 1 -1 0 8 HC Thurgau 1 -1 0 9 EHC Winterthur 1 -2 0 10 EHC Chur 1 -3 0 11 Bellinzona Snakes 1 -6 0 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.