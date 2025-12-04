DE
FR
Abonnieren

Struktur und Modus schrecken ab
«Für Sponsoren ist die Swiss League eine Lotterie»

Im Blick-Eishockey-Podcast «SCHLIIFTS?» ist Basel-Sportchef Kevin Schläpfer zu Gast. Er spricht über die Schwierigkeit, das Produkt Swiss League zu vermarkten und kritisiert dabei das System, welches die teils prekäre Situation der Klubs noch verstärkt.
Publiziert: 13:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 36
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen