Wie Kevin Schläpfer beim Kafi der Job als Nati-Trainer angeboten wurde
Im Jahr 2015 wäre Kevin Schläpfer beinahe Nati-Trainer geworden. Doch sein damaliger Klub, der EHC Biel, wollte ihn nicht ziehen lassen. Im Eishockey-Podcast «SCHLIIFTS?» spricht der Basel-Sportchef darüber, wie es fast zum Engagement kam.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 36