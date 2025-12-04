«Ich dachte, der will mich verarschen» Wie Kevin Schläpfer beim Kafi der Job als Nati-Trainer angeboten wurde

Im Jahr 2015 wäre Kevin Schläpfer beinahe Nati-Trainer geworden. Doch sein damaliger Klub, der EHC Biel, wollte ihn nicht ziehen lassen. Im Eishockey-Podcast «SCHLIIFTS?» spricht der Basel-Sportchef darüber, wie es fast zum Engagement kam.