«Sonst haben wir keine Chance» Das ist die wichtigste Nati-Herausforderung für Cadieux

Jan Cadieux wurde am Mittwoch als Nachfolger von Patrick Fischer als Nati-Coach vorgestellt. In «SCHLIIFTS?» sprechen Dino Kessler, Raphael Walser und Kevin Schläpfer, der 2015 beinahe selbst Nati-Coach geworden wäre, über die Herausforderungen.