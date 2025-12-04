Das ist die wichtigste Nati-Herausforderung für Cadieux
Jan Cadieux wurde am Mittwoch als Nachfolger von Patrick Fischer als Nati-Coach vorgestellt. In «SCHLIIFTS?» sprechen Dino Kessler, Raphael Walser und Kevin Schläpfer, der 2015 beinahe selbst Nati-Coach geworden wäre, über die Herausforderungen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 36