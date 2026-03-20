La Chaux-de-Fonds gleicht die Serie mit Tor-Spektakel aus

In den Swiss-League-Halbfinals kommt es am Freitagabend zu zwei Kantersiegen. Sierre schlägt Olten mit 5:1, La Chaux-de-Fonds schlägt Visp gleich mit 7:1.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Olten geht nach dem spektakulären Comeback-Sieg im ersten Halbfinal-Spiel gegen Sierre nun zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. Nachdem es am Dienstag noch eine knappe Angelegenheit war, haben die Solothurner in Spiel 4 zu Hause nichts zu melden. Bis Spielhälfte gestalten die Powermäuse das Skore ausgeglichen, ehe Tyler Higgins die Walliser mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstrasse schiesst. Sacha Berthoud, vor der zweiten Pause, und Stéphane Patry, im Schlussdrittel, erhöhen für Sierre auf 4:1, ehe Maxime Montandon am Ende ins leere Tor zum 5:1-Endstand trifft.

Im zweiten Halbfinal-Duell ist nach der vierten Partie wieder alles offen. Dem HC La Chaux-de-Fonds gelingt gegen Visp ein gehöriges Ausrufezeichen zum 2:2-Ausgleich in der Serie. Gleich mit 7:1 schicken die Neuenburger den EHC Visp nach Hause. Sieben verschiedene Torschützen schiessen den Drittplatzierten der Regular Season aus der Halle.

Die fünfte Runde der Halbfinals steht am Sonntagnachmittag auf dem Programm. Sierre könnte mit einem Heimsieg bereits in den Final einziehen.