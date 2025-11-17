DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Sowohl gegen Winterthur als auch gegen die GCK Lions sammelte der HC Thurgau das Punktemaximum. Und weil der HCC federn liess, stehen die Nordostschweizer mit einem soliden Vorsprung an der Spitze der Liga. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Alexander Hornstein

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
19
31
44
2
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
19
13
37
3
HC Sierre
HC Sierre
19
27
36
4
EHC Olten
EHC Olten
19
31
35
5
EHC Visp
EHC Visp
19
0
34
6
GCK Lions
GCK Lions
19
8
32
7
EHC Chur
EHC Chur
20
4
30
8
EHC Winterthur
EHC Winterthur
20
-14
24
9
EHC Basel
EHC Basel
20
-13
21
10
EHC Arosa
EHC Arosa
18
-28
15
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
18
-59
7
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.

