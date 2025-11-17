Sowohl gegen Winterthur als auch gegen die GCK Lions sammelte der HC Thurgau das Punktemaximum. Und weil der HCC federn liess, stehen die Nordostschweizer mit einem soliden Vorsprung an der Spitze der Liga. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Arosa mit Louis Betschmann (l.) ist einziger Aufsteiger in der neuen Swiss-League-Saison. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 19 31 44 2 HC La Chaux-de-Fonds 19 13 37 3 HC Sierre 19 27 36 4 EHC Olten 19 31 35 5 EHC Visp 19 0 34 6 GCK Lions 19 8 32 7 EHC Chur 20 4 30 8 EHC Winterthur 20 -14 24 9 EHC Basel 20 -13 21 10 EHC Arosa 18 -28 15 11 Bellinzona Snakes 18 -59 7 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.