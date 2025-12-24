Nachdem Sierre kürzlich am HC Thurgau vorbei an die Tabellenspitze zog, kämpften sich die Ostschweizer pünktlich zu Weihnachten wieder zurück und übernehmen den Leaderthron. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 31 48 70 2 HC Sierre 32 61 68 3 HC La Chaux-de-Fonds 31 22 60 4 EHC Visp 32 17 58 5 EHC Olten 32 36 55 6 EHC Chur 33 4 52 7 EHC Basel 32 0 49 8 GCK Lions 32 -2 44 9 EHC Winterthur 32 -30 34 10 Bellinzona Snakes 32 -79 19 11 EHC Arosa 31 -77 16 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.