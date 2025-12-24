DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Nachdem Sierre kürzlich am HC Thurgau vorbei an die Tabellenspitze zog, kämpften sich die Ostschweizer pünktlich zu Weihnachten wieder zurück und übernehmen den Leaderthron. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Der HC Thurgau steht über Weihnachten auf dem 1. Rang.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
31
48
70
2
HC Sierre
HC Sierre
32
61
68
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
31
22
60
4
EHC Visp
EHC Visp
32
17
58
5
EHC Olten
EHC Olten
32
36
55
6
EHC Chur
EHC Chur
33
4
52
7
EHC Basel
EHC Basel
32
0
49
8
GCK Lions
GCK Lions
32
-2
44
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
32
-30
34
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
32
-79
19
11
EHC Arosa
EHC Arosa
31
-77
16
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

