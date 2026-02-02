Sierre sammelt weiter fleissig Punkte und führt die Swiss League an. In Acht nehmen müssen sich die Walliser aber vor dem HCC, der ihnen gefährlich nahe kommt. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 44 82 91 2 HC La Chaux-de-Fonds 45 33 88 3 HC Thurgau 42 37 80 4 EHC Visp 44 22 80 5 EHC Basel 44 22 79 6 EHC Chur 44 19 76 7 EHC Olten 45 27 69 8 GCK Lions 45 6 67 9 EHC Winterthur 42 -36 45 10 Bellinzona Snakes 44 -105 27 11 EHC Arosa 45 -107 24 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.