DE
FR
Abonnieren

Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Sierre sammelt weiter fleissig Punkte und führt die Swiss League an. In Acht nehmen müssen sich die Walliser aber vor dem HCC, der ihnen gefährlich nahe kommt. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/5
Sierre führt die Liga weiterhin an, erhält aber Konkurrenz von La Chaux-de-Fonds.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
44
82
91
2
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
45
33
88
3
HC Thurgau
HC Thurgau
42
37
80
4
EHC Visp
EHC Visp
44
22
80
5
EHC Basel
EHC Basel
44
22
79
6
EHC Chur
EHC Chur
44
19
76
7
EHC Olten
EHC Olten
45
27
69
8
GCK Lions
GCK Lions
45
6
67
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
42
-36
45
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
44
-105
27
11
EHC Arosa
EHC Arosa
45
-107
24
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Mehr zur Swiss League
Darum ist Obrist nach Krebs-Kampf wieder aus Aufstellung verschwunden
Mit Video
Comeback nach Krebs
Obrist nicht mehr in Olten-Aufstellung – aus gutem Grund
Im Wallis wird getrauert – Wohlwend in Olten angezählt
Power-Ranking der Swiss League
Im Wallis wird getrauert – Wohlwend in Olten angezählt

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen