Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
44
82
91
2
HC La Chaux-de-Fonds
45
33
88
3
HC Thurgau
42
37
80
4
EHC Visp
44
22
80
5
EHC Basel
44
22
79
6
EHC Chur
44
19
76
7
EHC Olten
45
27
69
8
GCK Lions
45
6
67
9
EHC Winterthur
42
-36
45
10
Bellinzona Snakes
44
-105
27
11
EHC Arosa
45
-107
24
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.