Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
38
67
79
2
HC Thurgau
36
45
74
3
HC La Chaux-de-Fonds
37
31
72
4
EHC Visp
37
18
67
5
EHC Chur
38
11
63
6
EHC Olten
38
28
61
7
EHC Basel
36
6
59
8
GCK Lions
37
-8
50
9
EHC Winterthur
38
-26
43
10
Bellinzona Snakes
37
-81
26
11
EHC Arosa
38
-91
21
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.