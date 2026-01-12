DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Im seit Wochen andauernden Kampf um den Leaderthorn der Swiss League legte Sierre zuletzt vor, Thurgau bleibt aber in Reichweite. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 09:15 Uhr
|
Aktualisiert: 09:20 Uhr
1/5
Sierre übernimmt vorerst die Tabellenführung in der Swiss League.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
38
67
79
2
HC Thurgau
HC Thurgau
36
45
74
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
37
31
72
4
EHC Visp
EHC Visp
37
18
67
5
EHC Chur
EHC Chur
38
11
63
6
EHC Olten
EHC Olten
38
28
61
7
EHC Basel
EHC Basel
36
6
59
8
GCK Lions
GCK Lions
37
-8
50
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
38
-26
43
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
37
-81
26
11
EHC Arosa
EHC Arosa
38
-91
21
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

