Im seit Wochen andauernden Kampf um den Leaderthorn der Swiss League legte Sierre zuletzt vor, Thurgau bleibt aber in Reichweite. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 38 67 79 2 HC Thurgau 36 45 74 3 HC La Chaux-de-Fonds 37 31 72 4 EHC Visp 37 18 67 5 EHC Chur 38 11 63 6 EHC Olten 38 28 61 7 EHC Basel 36 6 59 8 GCK Lions 37 -8 50 9 EHC Winterthur 38 -26 43 10 Bellinzona Snakes 37 -81 26 11 EHC Arosa 38 -91 21 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.