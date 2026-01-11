DE
Dämpfer für Neuenburger
Auch La Chaux-de-Fonds wird von Bellinzona überrascht

Dank eines Doppelpacks von David Lindquist gleicht La Chaux-de-Fonds in Bellinzona nach 0:2-Rückstand zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Dennoch tritt der Tabellendritte der Swiss League die Heimreise aus dem Tessin ohne Punkte im Gepäck an.
Publiziert: vor 51 Minuten
David Lindquist erzielt beide Tore von La Chaux-de-Fonds bei der Niederlage in Bellinzona. (Archiv)
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
Eine Woche nach dem 7:5-Auswärtssieg beim damaligen Leader HC Sierre überraschen die Bellinzona Snakes in der Eishockey-Meisterschaft der Swiss League ein weiteres Spitzenteam. Bellinzona setzt sich gegen La Chaux-de-Fonds daheim mit 4:2 durch.

Bellinzona startete im Herbst mit 14 Niederlagen in die Saison. Mittlerweile haben die Tessiner aber auch 8 (von 37) Partien gewinnen können. Gegen La Chaux-de-Fonds gab es letzte Woche in den Halbfinals des Schweizer Cups noch eine deutliche 1:5-Heimniederlage.

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
38
67
79
2
HC Thurgau
HC Thurgau
36
45
74
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
37
31
72
4
EHC Visp
EHC Visp
37
18
67
5
EHC Chur
EHC Chur
38
11
63
6
EHC Olten
EHC Olten
38
28
61
7
EHC Basel
EHC Basel
36
6
59
8
GCK Lions
GCK Lions
37
-8
50
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
38
-26
43
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
37
-81
26
11
EHC Arosa
EHC Arosa
38
-91
21
Playoffs
