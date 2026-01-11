Auch La Chaux-de-Fonds wird von Bellinzona überrascht

Dank eines Doppelpacks von David Lindquist gleicht La Chaux-de-Fonds in Bellinzona nach 0:2-Rückstand zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Dennoch tritt der Tabellendritte der Swiss League die Heimreise aus dem Tessin ohne Punkte im Gepäck an.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Woche nach dem 7:5-Auswärtssieg beim damaligen Leader HC Sierre überraschen die Bellinzona Snakes in der Eishockey-Meisterschaft der Swiss League ein weiteres Spitzenteam. Bellinzona setzt sich gegen La Chaux-de-Fonds daheim mit 4:2 durch.

Bellinzona startete im Herbst mit 14 Niederlagen in die Saison. Mittlerweile haben die Tessiner aber auch 8 (von 37) Partien gewinnen können. Gegen La Chaux-de-Fonds gab es letzte Woche in den Halbfinals des Schweizer Cups noch eine deutliche 1:5-Heimniederlage.

