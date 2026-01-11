Auch La Chaux-de-Fonds wird von Bellinzona überrascht

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Eine Woche nach dem 7:5-Auswärtssieg beim damaligen Leader HC Sierre überraschen die Bellinzona Snakes in der Eishockey-Meisterschaft der Swiss League ein weiteres Spitzenteam. Bellinzona setzt sich gegen La Chaux-de-Fonds daheim mit 4:2 durch.
Bellinzona startete im Herbst mit 14 Niederlagen in die Saison. Mittlerweile haben die Tessiner aber auch 8 (von 37) Partien gewinnen können. Gegen La Chaux-de-Fonds gab es letzte Woche in den Halbfinals des Schweizer Cups noch eine deutliche 1:5-Heimniederlage.
Mehr zur Swiss League
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
38
67
79
2
HC Thurgau
36
45
74
3
HC La Chaux-de-Fonds
37
31
72
4
EHC Visp
37
18
67
5
EHC Chur
38
11
63
6
EHC Olten
38
28
61
7
EHC Basel
36
6
59
8
GCK Lions
37
-8
50
9
EHC Winterthur
38
-26
43
10
Bellinzona Snakes
37
-81
26
11
EHC Arosa
38
-91
21
Playoffs