Sierre verliert, Thurgau profitiert, Olten geschockt

In der Swiss League haben wir einen neuen Leader: Der HC Thurgau klettert dank des Sieges gegen Chur an die Tabellenspitze.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Swiss League verliert Sierre zu Hause gegen die Bellinzona Snakes mit 5:7. Dabei stiegen die Walliser als Leader und als haushoher Favorit in die Partie gegen die Tessiner, die die Playoffs erneut verpassen werden.

Seit dem 21. Dezember 2024, also seit mehr als einem Jahr, gewann Bellinzona in der Swiss League gegen kein Spitzenteam mehr. Seither sind gut zwölf Monate vergangen – Bellinzona verlor in dieser Zeit 18 Meisterschaftspartien in Serie. Gegen Sierre aber trumpfen die Tessiner auf: Mattheo Reinhard (21) erzielt dabei drei Tore.

So kann Thurgau wieder die Tabellenführung übernehmen. Die Nordostschweizer feiern einen 3:0-Heimsieg über Chur.

Einen bemerkenswerten Umschwung gibt es derweil in Olten: Der EHC Olten führt gegen Basel bis zur 41. Minute mit 5:1 und verliert noch 5:6 nach Verlängerung. Der Amerikaner Brett Supinski (30) bringt mit drei Toren und einem Assist die Wende.

