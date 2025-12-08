Leader Thurgau kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Serie. Und weil Sierre gleichzeitig acht Punkte sammelte, liegen die Ostschweizer nur noch mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze (bei einem Spiel weniger). Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 26 36 58 2 HC Sierre 27 54 57 3 HC La Chaux-de-Fonds 27 28 56 4 EHC Chur 27 11 46 5 EHC Olten 28 28 46 6 EHC Visp 27 -3 43 7 GCK Lions 27 0 39 8 EHC Basel 27 -6 36 9 EHC Winterthur 28 -15 34 10 EHC Arosa 26 -65 15 11 Bellinzona Snakes 26 -68 14 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.