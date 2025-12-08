DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Leader Thurgau kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Serie. Und weil Sierre gleichzeitig acht Punkte sammelte, liegen die Ostschweizer nur noch mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze (bei einem Spiel weniger). Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Daniel Ljunggren und sein HC Thurgau führen die Liga knapp vor Sierre an.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
26
36
58
2
HC Sierre
HC Sierre
27
54
57
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
27
28
56
4
EHC Chur
EHC Chur
27
11
46
5
EHC Olten
EHC Olten
28
28
46
6
EHC Visp
EHC Visp
27
-3
43
7
GCK Lions
GCK Lions
27
0
39
8
EHC Basel
EHC Basel
27
-6
36
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
28
-15
34
10
EHC Arosa
EHC Arosa
26
-65
15
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
26
-68
14
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

      Meistgelesen