Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Weil Sierre weiter durch die Liga marschiert und die Konkurrenz gleichzeitig strauchelt, liegen die Walliser mit einem soliden Vorsprung an der Spitze der Swiss League. Zudem erreichen sie als erstes Team diese Saison 100 Punkte. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Sierre setzt sich in der Swiss League ab und knackt die 100-Punkte-Marke.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
47
93
100
2
HC Thurgau
HC Thurgau
47
44
90
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
47
24
88
4
EHC Basel
EHC Basel
48
26
87
5
EHC Visp
EHC Visp
47
26
86
6
EHC Chur
EHC Chur
47
29
85
7
EHC Olten
EHC Olten
48
30
72
8
GCK Lions
GCK Lions
47
2
67
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
47
-44
50
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
47
-110
30
11
EHC Arosa
EHC Arosa
48
-120
25
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

