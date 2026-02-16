Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
47
93
100
2
HC Thurgau
47
44
90
3
HC La Chaux-de-Fonds
47
24
88
4
EHC Basel
48
26
87
5
EHC Visp
47
26
86
6
EHC Chur
47
29
85
7
EHC Olten
48
30
72
8
GCK Lions
47
2
67
9
EHC Winterthur
47
-44
50
10
Bellinzona Snakes
47
-110
30
11
EHC Arosa
48
-120
25
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.