Weil Sierre weiter durch die Liga marschiert und die Konkurrenz gleichzeitig strauchelt, liegen die Walliser mit einem soliden Vorsprung an der Spitze der Swiss League. Zudem erreichen sie als erstes Team diese Saison 100 Punkte. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 47 93 100 2 HC Thurgau 47 44 90 3 HC La Chaux-de-Fonds 47 24 88 4 EHC Basel 48 26 87 5 EHC Visp 47 26 86 6 EHC Chur 47 29 85 7 EHC Olten 48 30 72 8 GCK Lions 47 2 67 9 EHC Winterthur 47 -44 50 10 Bellinzona Snakes 47 -110 30 11 EHC Arosa 48 -120 25 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.