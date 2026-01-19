DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Durch zuletzt zwei Niederlagen in Serie findet sich Thurgau plötzlich nur noch auf Rang 4, auch wenn es zwei Spiele weniger gespielt hat. Der Rückstand auf Leader Sierre beträgt neu elf Punkte. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
40
77
85
2
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
40
23
74
3
EHC Visp
EHC Visp
40
24
74
4
HC Thurgau
HC Thurgau
38
38
74
5
EHC Chur
EHC Chur
40
19
69
6
EHC Basel
EHC Basel
40
10
68
7
EHC Olten
EHC Olten
40
26
64
8
GCK Lions
GCK Lions
40
-2
56
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
39
-28
43
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
40
-88
26
11
EHC Arosa
EHC Arosa
41
-99
24
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

