Durch zuletzt zwei Niederlagen in Serie findet sich Thurgau plötzlich nur noch auf Rang 4, auch wenn es zwei Spiele weniger gespielt hat. Der Rückstand auf Leader Sierre beträgt neu elf Punkte. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 40 77 85 2 HC La Chaux-de-Fonds 40 23 74 3 EHC Visp 40 24 74 4 HC Thurgau 38 38 74 5 EHC Chur 40 19 69 6 EHC Basel 40 10 68 7 EHC Olten 40 26 64 8 GCK Lions 40 -2 56 9 EHC Winterthur 39 -28 43 10 Bellinzona Snakes 40 -88 26 11 EHC Arosa 41 -99 24 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.