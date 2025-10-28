DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie ZSC Lions – SCRJ Lakers (7:0)
ZSC Lions – SCRJ Lakers 7:0
Frechdachs Weber nötigt Nyffeler zum Eigentor
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – SCRJ Lakers (7:0).
Publiziert: vor 24 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
3:39
SCL Tigers – EV Zug 4:2
EVZ-Stadler hat Schmutz nicht im Griff
3:11
EHC Biel – Lausanne HC 6:1
Rajala glänzt als Dampfwalze mit feinem Händchen
3:47
Genf-Servette – HC Davos 7:0
Dieser Doppelschlag innert 14 Sekunden schockt HCD
4:18
ZSC Lions – SCRJ Lakers 7:0
Frechdachs Weber nötigt Nyffeler zum Eigentor
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen