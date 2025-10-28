DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie SCL Tigers – EV Zug (4:2)
SCL Tigers – EV Zug 4:2
EVZ-Stadler hat Schmutz nicht im Griff
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – EV Zug (4:2).
Publiziert: 28.10.2025 um 22:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
4:18
ZSC Lions – SCRJ Lakers 7:0
Frechdachs Weber nötigt Nyffeler zum Eigentor
3:47
Genf-Servette – HC Davos 7:0
Dieser Doppelschlag innert 14 Sekunden schockt HCD
4:52
Ambri-Piotta – HC Lugano 2:5
Heeds Mega-Bock stürzt Ambri ins Verderben
3:39
SCL Tigers – EV Zug 4:2
EVZ-Stadler hat Schmutz nicht im Griff
3:11
EHC Biel – Lausanne HC 6:1
Rajala glänzt als Dampfwalze mit feinem Händchen
