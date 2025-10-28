SCL Tigers – EV Zug 4:2 EVZ-Stadler hat Schmutz nicht im Griff

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – EV Zug (4:2).

Publiziert: 28.10.2025 um 22:50 Uhr | Aktualisiert: vor 17 Minuten