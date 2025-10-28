DE
FR
Abonnieren

SC Bern – HC Ajoie 4:5
Die ersten zwei Schüsse sitzen: Nättinen schockt SCB

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – HC Ajoie (4:5).
Publiziert: 28.10.2025 um 22:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen