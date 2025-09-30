DE
FR
Abonnieren

ZSC Lions – EHC Kloten 2:0
Baechler düpiert die Klotener im Liegen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – EHC Kloten (2:0).
Publiziert: 22:47 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 30. September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen