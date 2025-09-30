DE
EHC Biel – EV Zug 2:0
Grossmann schlägt in seinem 1003. Spiel zu

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – EV Zug (2:0).
Publiziert: 22:49 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 30. September
