Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie HC Ajoie – Lausanne (1:2)
HC Ajoie – Lausanne 1:2
Zwei Powerplay-Tore reichen Lausanne zum Sieg
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – Lausanne HC (1:2).
Publiziert: 22:46 Uhr
|
Aktualisiert: 22:47 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 30. September
4:23
