Das Szenario war seit 20 Jahren vor unseren Augen

Stephan, ich bin mir sicher, dass du vor der letzten Szene von «Usual Suspects» den Plot-Twist des Drehbuchs nicht erwartet hast. Wer Keyser Söze wirklich war. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, empfehle ich ihn dir am Dienstag im Zug nach Fribourg. Warum erzähle ich dir von einem alten (aber mythischen) Film? Wegen des Drehbuchs. Schon in den ersten Szenen war das Ende verborgen.

Am Donnerstag wird Julien Sprunger auf dem Gipfel enden. Am Dienstag wird er die BCF-Arena triumphierend verlassen, um einen letzten Kampf auswärts zu führen. Aber nicht irgendwo. In Davos, wo er vor über 20 Jahren debütierte. Im Bus wird er an den Junior denken, der in der Eishalle, die damals noch einen aussprechbaren Namen hatte, einen Gitterhelm trug.

Ich sehe diese Rückblendenszene bereits in einer Netflix-würdigen Doku vor mir. Dann wird Sprunger den Pokal dort in die Höhe stemmen, wo alles begann und wo er seinen ersten Titel in seiner Karriere gewann.

Zugegeben, das ist fast zu perfekt. Aber für mich gab es keinen Zweifel an diesem Szenario. Es wäre zu einfach gewesen, die Sache am Dienstag zu Hause zu beenden, oder? Ein erster Titel muss verdient werden. Er wird nicht durch ein Forfait gewonnen, wie 1929 beim HCD. Wenn ich bei Netflix arbeiten würde, hätte ich mich bereits bei Gottéron gemeldet, um diese Geschichte zu erzählen, die 20 Jahre dauerte, bis sie zum perfekten Ende kam.