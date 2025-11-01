Den EHC Biel wird es kaum kümmern, ob SCB-Topskorer Waltteri Merelä den Schuss noch abgelenkt hat oder ob Romain Loeffel direkt getroffen hat. Ärgerlich war der Ausgleich neun Sekunden vor Schluss für die Seeländer allemal. Auch wenn er zu diesem fantastisch verrückten Halloween-Derby passte.
Für Biel sind spät vergebene Punkte in dieser Saison nichts Neues. Bereits beim ersten Spiel in Zürich kassierte das Filander-Team eine Sekunde vor Schluss noch das 3:4. In der Endphase hat Biel nun schon (mindestens) sieben Punkte verspielt:
- 59:59 ZSC Lions – Biel 4:3
- 58:48 SCL Tigers – Biel 3:4 n.P.
- 58:25 Biel – Ajoie 5:4 n.P.
- 59:19 Davos – Biel 4:3 n.V.
- 59:51 Biel – Bern 5:6 n.P.
So sprach Verteidiger Niklas Blessing (19) nach dem Spiel gegen den SCB Klartext. «Langsam müssen wir da erwachen», sagte der Youngster im Mysports-Interview. Ohne den ärgerlichen späten Ausgleich wäre der Mann, der zweimal getroffen und einen Assist gegeben hatte, der Derby-Held gewesen. Dieser inoffizielle Titel ging nun an Loeffel, der nicht nur seine beiden ersten Saisontore erzielte, sondern auch im Penaltyschiessen als einer von drei Bernern traf.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
21
29
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
3
40
3
Lausanne HC
22
19
40
4
EV Zug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
7
ZSC Lions
21
14
34
8
HC Lugano
20
8
31
9
EHC Biel
20
2
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Bern
20
-11
22
13
HC Ambri-Piotta
21
-25
22
14
HC Ajoie
21
-33
11