«Langsam müssen wir da erwachen»
1:08
Biel-Blessing nach Niederlage:«Langsam müssen wir da erwachen»

«Wir müssen da langsam erwachen»
Biel hat schon sieben Punkte in der Endphase verschenkt

Neun Sekunden vor Schluss kassiert Biel im Derby gegen den SCB (5:6 n.P.) noch den Ausgleich. Schon wieder. Youngster Niklas Blessing, der beinahe zum Helden des Abends geworden wäre, spricht danach Klartext.
Publiziert: vor 11 Minuten
Anhören
1/4
Schock für Biel: SCB-Verteidiger Romain Loeffel feiert den Ausgleich zum 5:5 in Biel.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Den EHC Biel wird es kaum kümmern, ob SCB-Topskorer Waltteri Merelä den Schuss noch abgelenkt hat oder ob Romain Loeffel direkt getroffen hat. Ärgerlich war der Ausgleich neun Sekunden vor Schluss für die Seeländer allemal. Auch wenn er zu diesem fantastisch verrückten Halloween-Derby passte.

Für Biel sind spät vergebene Punkte in dieser Saison nichts Neues. Bereits beim ersten Spiel in Zürich kassierte das Filander-Team eine Sekunde vor Schluss noch das 3:4. In der Endphase hat Biel nun schon (mindestens) sieben Punkte verspielt:

  • 59:59 ZSC Lions – Biel 4:3
  • 58:48 SCL Tigers – Biel 3:4 n.P.
  • 58:25 Biel – Ajoie 5:4 n.P.
  • 59:19 Davos – Biel 4:3 n.V.
  • 59:51 Biel – Bern 5:6 n.P.
Ejdsell erlöst den SCB mit Traum-Penalty
4:58
EHC Biel – SC Bern 5:6 n.P.Ejdsell erlöst den SCB mit Traum-Penalty

So sprach Verteidiger Niklas Blessing (19) nach dem Spiel gegen den SCB Klartext. «Langsam müssen wir da erwachen», sagte der Youngster im Mysports-Interview. Ohne den ärgerlichen späten Ausgleich wäre der Mann, der zweimal getroffen und einen Assist gegeben hatte, der Derby-Held gewesen. Dieser inoffizielle Titel ging nun an Loeffel, der nicht nur seine beiden ersten Saisontore erzielte, sondern auch im Penaltyschiessen als einer von drei Bernern traf.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
21
29
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
3
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
22
19
40
4
EV Zug
EV Zug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
7
ZSC Lions
ZSC Lions
21
14
34
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
EHC Biel
EHC Biel
20
2
27
10
SCL Tigers
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Bern
SC Bern
20
-11
22
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
21
-25
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
