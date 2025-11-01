Neun Sekunden vor Schluss kassiert Biel im Derby gegen den SCB (5:6 n.P.) noch den Ausgleich. Schon wieder. Youngster Niklas Blessing, der beinahe zum Helden des Abends geworden wäre, spricht danach Klartext.

Biel hat schon sieben Punkte in der Endphase verschenkt

1/4 Schock für Biel: SCB-Verteidiger Romain Loeffel feiert den Ausgleich zum 5:5 in Biel. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Den EHC Biel wird es kaum kümmern, ob SCB-Topskorer Waltteri Merelä den Schuss noch abgelenkt hat oder ob Romain Loeffel direkt getroffen hat. Ärgerlich war der Ausgleich neun Sekunden vor Schluss für die Seeländer allemal. Auch wenn er zu diesem fantastisch verrückten Halloween-Derby passte.

Für Biel sind spät vergebene Punkte in dieser Saison nichts Neues. Bereits beim ersten Spiel in Zürich kassierte das Filander-Team eine Sekunde vor Schluss noch das 3:4. In der Endphase hat Biel nun schon (mindestens) sieben Punkte verspielt:

59:59 ZSC Lions – Biel 4:3

58:48 SCL Tigers – Biel 3:4 n.P.

58:25 Biel – Ajoie 5:4 n.P.

59:19 Davos – Biel 4:3 n.V.

59:51 Biel – Bern 5:6 n.P.

4:58 EHC Biel – SC Bern 5:6 n.P. Ejdsell erlöst den SCB mit Traum-Penalty

So sprach Verteidiger Niklas Blessing (19) nach dem Spiel gegen den SCB Klartext. «Langsam müssen wir da erwachen», sagte der Youngster im Mysports-Interview. Ohne den ärgerlichen späten Ausgleich wäre der Mann, der zweimal getroffen und einen Assist gegeben hatte, der Derby-Held gewesen. Dieser inoffizielle Titel ging nun an Loeffel, der nicht nur seine beiden ersten Saisontore erzielte, sondern auch im Penaltyschiessen als einer von drei Bernern traf.

