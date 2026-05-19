Der HC Lugano verlängert den Vertrag mit Mirco Müller langfristig. Seit fünf Jahren geht der WM-Silbermedaillengewinner von 2018 für die Tessiner aufs Eis.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Mirco Müller (31) bindet sich langfristig an den HC Lugano. Der Verteidiger hat einen Vertrag bis Sommer 2032 unterschrieben. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre noch für eine Saison gültig gewesen.

Von 2014 bis 2018 kam der einstige Winterthur-Junior, der bei Kloten zum Profi wurde, zu 188 Einsätzen für die San Jose Sharks und die New Jersey Devils in der NHL. 2018 gewann er mit der Nati WM-Silber in Dänemark. Nach seinen Jahren in Nordamerika kehrte er 2021 nach einer Saison in Schweden zu Lugano in die Schweiz zurück.

«Mirco ist ein wichtiger Teil unserer Abwehr und einer der besten Verteidiger der gesamten National League. In der vergangenen Saison hat er stets gezeigt, wie wichtig er für unser Team ist. Ich freue mich, dass er sich entschieden hat, noch viele Jahre bei uns zu bleiben, und damit so viel Vertrauen in uns gezeigt hat», wird Sportchef Janick Steinmann in einer Medienmitteilung zitiert.

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